Aosta, scialpinista morto: l'allarme dato dalla famiglia

L'uomo pare stesse facendo un'escursione in solitaria. I familiari non vedendolo tornare hanno chiesto aiuto. Sulla vetta è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero

Uno scialpinista valdostano è morto sul monte Paramont, nella zona di La Salle in Valle d’Aosta. L’uomo, che pare sciasse da solo, è probabilmente caduto. L’allarme per il mancato rientro – doveva rincasare in tarda mattinata – è stato dato dai familiari. Nel primo pomeriggio sono partite le ricerche e, a seguire, sulla vetta è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza.