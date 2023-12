Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il 2023 sta per terminare, ma la tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio non si farà, almeno non l'ultimo giorno dell'anno. Per problemi di salute, il discorso della premier Giorgia Meloni è rimandato al 4 gennaio alle 11, d'intesa con l'Ordine dei giornalisti.

Prosegue con l'apertura di un nuovo fascicolo la vicenda Balocco-Chiara Ferragni, che la scorsa settimana ha travolto la nota influencer, portandola a perdere migliaia di follower.

Mentre la Treccani sceglie la parola dell’anno 2023 , WhatsApp si prepara al nuovo anno introducendo una selezione di 118 nuove emoji, i nuovi simboli approvati da Unicode Consortium. Con la fine dell'anno si sta completando anche la deposizione delle dichiarazioni dei redditi del 2023 da parte di parlamentari, leader di partito ed esponenti di governo e opposizione, che svela i politici più e meno ricchi di questo 2023.

Il mondo dello spettacolo dice addio all'attore Lee Sun-kyun, noto per la sua interpretazione in una pellicola che ha trionfato agli Oscar del 2020, trovato morto in un veicolo a Seul. Intanto Shakira continua la sua scalata al successo, con la sua città natia, Barranquilla, che le ha dedicato un importante tributo.

Infine, una curiosità: quanto hanno speso gli itaiani in cibi e bevande da portare in tavola tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale? Lo svela un'indiagine di Coldiretti.

