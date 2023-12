Vanessa Ballan, oggi i funerali nel Duomo di Castelfranco Veneto

"Pur nel pieno rispetto del diritto all'informazione, comunico la volontà delle famiglie Ballan, Argentin e Scapinello, unite nel dolore e nel silenzio, di non consentire la presenza di operatori video e fotografi di testate giornalistiche all'interno” della chiesa, ha fatto sapere in una nota l'avvocato dei familiari della 26enne uccisa a Riese. Per la giornata di oggi in Veneto è stato proclamato il lutto regionale ascolta articolo

Si svolgeranno oggi alle 14.30, nel Duomo di Castelfranco Veneto (in provincia di Treviso), i funerali di Vanessa Ballan, la giovane madre di 26 anni, vittima di femminicidio. I familiari della donna uccisa a Riese Pio X da Bunjar Fandaj, attualmente in carcere a Treviso, hanno espresso la volontà di non consentire la presenza di operatori video e fotografi all'interno della chiesa. Per la giornata di oggi in Veneto è stato proclamato il lutto regionale.

La richiesta dei familiari "Pur nel pieno rispetto del diritto all'informazione, comunico la volontà delle famiglie Ballan, Argentin e Scapinello, unite nel dolore e nel silenzio, di non consentire la presenza di operatori video e fotografi di testate giornalistiche all'interno del Duomo di Castelfranco Veneto durante il funerale di Vanessa Ballan", ha fatto sapere in una nota l'avvocato Simone Guglielmin. "I miei assistiti – ha aggiunto il legale – colgono l'occasione per ringraziare le moltissime persone che, in questi giorni difficili, hanno espresso loro profonda vicinanza e solidarietà. Si ringraziano gli organi di stampa per la comprensione che vorranno manifestare in questo tragico momento". approfondimento Vanessa Ballan, video inchioda Fandaj. Autopsia: uccisa da 8 fendenti

L'ultimo messaggio al compagno di Vanessa Secondo gli ultimi sviluppi delle indagini Fandaj avrebbe indirizzato al telefonino del compagno, e non alla 26enne, l'ultima comunicazione via whatsapp, quella che gli è costata la denuncia sporta dalla coppia a fine ottobre. Nel messaggio giunto a Nicola Scapinello, Fandaj avrebbe fatto riferimenti espliciti alla natura del rapporto con Vanessa, accompagnati anche da un video. Per questo Vanessa e Nicola, di comune accordo, avrebbero preso la decisione di andare insieme dai militari per sporgere querela. La 26enne avrebbe raccontato al compagno di aver chiuso la storia con il 40enne artigiano kossovaro e per questo di essere stata ricattata sessualmente. approfondimento Omicidio Vanessa Ballan, Pm: "Ci sono elementi di premeditazione"