Uomo ucciso a Bari, il cognato confessa: portato in carcere

Ci sarebbero dissapori economici di famiglia dietro all'omicidio di Nicola Ladisa, l’uomo 42enne ucciso a colpi di arma da fuoco nella mattinata di oggi, 28 dicembre, a Bari, in via Canonico Bux, nel quartiere Libertà. Le forze dell'ordine hanno fermato il marito della sorella che, accusato di omicidio volontario, ha confessato ed è stato portato in carcere. Sullo sfondo della vicenda c’è l’eredità lasciata ai figli dal padre di Ladisa, morto di recente: appartamenti, il garage in via Babudri dove lavorava la stessa vittima, un lido balneare nel quartiere di Palese. Ladisa era in sella al suo scooter quando, forse al culmine di un litigio, è stato raggiunto – al collo e al petto - da diversi colpi di arma da fuoco. "Multiple ferite", è stato scritto nel referto che ne ha decretato il decesso. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.