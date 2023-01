Modena, lite in famiglia finisce in tragedia: un morto e due feriti

Sessantacinquenne tenta di uccidere moglie e suocero a martellate e poi si impicca. Le due vittime dell'aggressione ricoverate in gravi condizioni. Inquirenti al lavoro per ricostruire il movente

Un morto e due feriti. È questo il tragico bilancio di una lite familiare avvenuta a Soliera, in provincia di Modena, in una villetta in via Marconi. Un uomo di 65 anni avrebbe prima tentato di uccidere la moglie coetanea e il padre di lei, un 85enne, prima di togliersi la vita impiccandosi: questa la prima ricostruzione dei fatti. L'uomo avrebbe colpito con un martello sia la donna che il suocero, entrambi ricoverati ora in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara.

Inquirenti al lavoro per ricostruire il movente

Intervenuti immediatamente sul posto tre mezzi del 118, i carabinieri della compagnia di Carpi e i militari del Nucleo investigativo, impegnati nei rilievi per tentare di ricostruire il movente dietro la doppia aggressione.