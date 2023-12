Nuovo capitolo nella vicenda Balocco-Chiara Ferragni . Mentre la guardia di finanza di Milano ha cominciato ad acquisire le carte raccolte dall'Antitrust, l'imprenditrice digitale da 29,5 milioni di follower su Instagram si starebbe preparando ad affrontare le conseguenze (legali e di immagine) del caso. Come riporta il Corriere della Sera, lo staff di Ferragni - alle prese anche con la vicenda delle uova di Pasqua - sta creando una sorta di "unità di crisi" per aiutarla a superare questa fase della sua carriera.

Il team di Chiara Ferragni

Il quotidiano di via Solferino riporta che secondo indiscrezioni non smentite, Ferragni si sarebbe rivolta allo studio Gianni e Origoni per le questioni legali, societarie e civilistiche, nonché all'avvocato Marcello Bana per gli aspetti di diritto penale. Invece, sulla comunicazione e web reputation - non meno importante per un'influencer - si sarebbe affidata a Community, guidata dal Ceo e fondatore Auro Palomba: l'obiettivo è ridare credibilità alla sua immagine.