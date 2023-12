Morta a Torino Giulia De Marco, la moglie di Luciano Violante

La moglie dell'ex presidente della Camera dei deputati si è spenta a 83 anni. In magistratura dal 1965 aveva cominciato la carriera a Milano, poi a Brindisi e dal 1968 a Torino fino a quando non aveva cominciato a occuparsi di problemi dell’infanzia. "Desidero esprimere sincero e profondo cordoglio a Luciano Violante e alla sua famiglia. A loro la mia affettuosa vicinanza e le sentite condoglianze del Senato della Repubblica", ha detto Ignazio La Russa

Chi era Giulia De Marco

Nata a Cosenza il 21 febbraio 1940 aveva 83 anni. Giudice minorile dal 1982, all’età di 57 anni era stata presidente del tribunale dei Minori di Torino succedendo a Camillo Losanna. In magistratura dal 1965 aveva cominciato la carriera a Milano, poi a Brindisi e dal 1968 a Torino dove era stata pretore del lavoro fino a quando non aveva cominciato ad occuparsi di problemi dell’infanzia. Donna molto riservata, sposata con l’ex presidente Violante, mamma di due figli, Gianluca e Francesca, aveva la passione per la montagna che condivideva con il marito con il quale trascorreva le vacanze a Cogne, in Valle D’Aosta