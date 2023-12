Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Chiara Ferragni e lo scandalo del pandoro Balocco hanno tenuto banco tutta la settimana, con tanto di video di "pentimento" della nota influencer. La Ferragni per l'occazione ha sfoggiato un outfit dimesso, con una tuta di colore grigio. Una scelta per nulla casuale, secondo gli esperti di stile. Forse involontarimente, il video si è trasformato in un'operazione di marketing, con la tuta del brand Laneus andata presto sold out.

Il Natale è alle porte e Holidu, portale di prenotazione di case vacanze, ha messo in fila le regioni italiane e i paesi europei che amano di più lo spirito natalizio. La ricerca è stata condotta analizzando, attraverso 10 parole chiave, le ricerche effettuate su Google durante l'ultimo anno. Lo spirito delle feste invade anche la casa reale inglese, con la duchessa del Galles Kate Middleton che ha condiviso su Instagram una foto inedita legata alle festività. Intanto, Fratelli d’Italia presenta una proposta di legge volta a salvaguardare la tradizione cattolica nelle scuole.

Altra curiosa classifica pubblicata uesta settimana con Unione Italiana Food che ha indagato qual è il formato di pasta più amato degi italiani, mettendo d'accordo i palati di tutta Italia.

All'estero, invece, situazione complicata nel canale di Suez, dove le navi si rifiutano di transitare, preferendo circumnavigare l’Africa. Intanto, mentre gli Stati Uniti d'America si preparano alla prossima corsa alle elezioni, la Corte Suprema del Colorado ha deciso che Donald Trump non può candidarsi alle presidenziali sulla base del Quattordicesimo Emendamento, sezione 3.

E ancora, notizie dallo spazio. Arrivato il primo video in altissima definizione, con un protagonista speciale, trasmesso in streaming dallo spazio profondo, inviato sulla Terra da una distanza record di 31 milioni di chilometri (80 volte la distanza Terra-Luna) nell'ambito dei test di comunicazione laser condotti dalla Nasa con l'esperimento Deep Space Optical Communications (Dsoc), a bordo della missione Psyche lanciata a ottobre e diretta verso un asteroide metallico.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24