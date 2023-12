Europa, mercato auto al +6% a novembre ma inizia rallentamento

Il mercato dell’auto in Europa viaggia da 16 mesi consecutivi con l’indicatore in rialzo, ma non più a doppia cifra, con una evidente flessione in corso: novembre ha comunque segnato +6% con 1.075.756 immatricolazioni (contro le 1.014.921 di novembre 2022). Italia fanalino di coda nel mercato delle elettriche