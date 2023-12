Natale, 20 milioni di italiani in viaggio per le feste

L'Italia con montagna, città d'arte e mare mantiene il primato di destinazione preferita per i circa 20 milioni di italiani (+9,9%) che hanno deciso di mettersi in viaggio per le festività natalizie, esattamente 13 milioni 253mila per Natale e 5 milioni 878mila per Capodanno, con un giro di affari globale previsto di 15 miliardi