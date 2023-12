43enne italiano scomparso sette anni fa, la polizia lo trova in Texas

La polizia di Stato è stata informata dall’Interpol di Washington DC “che il signor Roberto Coppola è vivo e si trova in buone condizioni di salute”. L'uomo, 43 anni, era scomparso sette anni fa. La madre si era rivolta anche a giornali e televisioni ma le ricerche avevano sempre dato esito negativo. Oggi la notizia del suo ritrovamento, in Texas. (LE PERSONE SCOMPARSE IN ITALIA NEL 2022)