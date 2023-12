“A cena da Maria Latella”, alle 21 ultimo appuntamento col dinner talk

Sul canale all news va in onda l’ultima puntata di questo ciclo, nel quale la padrona di casa Maria Latella ha intervistato durante una cena conviviale esponenti del mondo della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura. Ospiti dell’ultimo appuntamento, per parlare di adolescenti ed educazione affettiva, Cristina Critelli, Antonia Fotaras, Pierpaolo Sileri e Paolo Zotti ascolta articolo

Oggi alle 21 va in onda l’ultimo appuntamento dell’anno con “A cena da Maria Latella”, il dinner talk di Sky TG24 che mira ad analizzare il mondo della politica e dell’attualità col suo inconfondibile tocco di freschezza e convivialità. Padrona di casa la giornalista Maria Latella, che coinvolge i partecipanti con la sua ormai iconica “cena” offrendo loro anche molti spunti di discussione e approfondimento. L’ultima puntata va in onda oggi, venerdì 8 dicembre, alle 21 e in replica domenica 10 alle 15 su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Dtt). Inoltre, è sempre disponibile on demand e su skytg24.it (LA PRIMA PUNTATA - LA SECONDA - LA TERZA - LA QUARTA).

I temi dell'ultima puntata Al centro di quest'ultimo appuntamento c'è il tema degli adolescenti e dell'educazione affettiva, ma anche di come i nostri ragazzi si relazionano al sesso al giorno d'oggi. La tragica fine di Giulia Cecchettin ha fatto riflettere sulla necessità di introdurre l'educazione affettiva nelle scuole e di parlare, anche e soprattutto in famiglia, di sentimenti e di rispetto, oltre che informare i giovani su una sessualità che oggi viene scoperta a volte a undici, dodici anni, attraverso i social e senza conoscere il sesso protetto. Nel 2023, inoltre, i dati sul contagio per Hiv sono tornati a crescere. A cena, Maria Latella discute di questi argomenti con la sessuologa Cristina Critelli, la giovane attrice Antonia Fotaras (protagonista della serie Sky Original Un'estate fa), l'ex sottosegretario alla Sanità Pierpaolo Sileri e il Ceo di Reckitt Healthcare Paolo Zotti.

"A cena da Maria Latella" Anche in questo ultimo ciclo di appuntamenti con "A cena da Maria Latella" sono stati affrontati gli argomenti della più stringente attualità, attraverso un dibattito sempre profondo, coinvolgente e dai toni conviviali. Si è affrontato il tema della poca sicurezza delle nostre città, l'analisi sullo stato delle imprese in Italia, è stata fatta una panoramica del sistema culturale del nostro Paese e, ancora, si è guardato al futuro con materie come la modernizzazione del lavoro. Dibattiti e approfondimenti utili per capire a che punto siamo e dove stiamo andando. Carlo Verdone, Gaetano Manfredi, Enrico Bertolino, Paolo Genovese, Silvia Maria Rovere e Paolo Zangrillo sono solo alcuni degli ospiti provenienti del mondo della politica, dell'economia, dell'industria e della cultura e che si sono succeduti a tavola, rendendo "A cena da Maria Latella" un dinner talk unico nel suo genere.

Chi è Maria Latella Giornalista della carta stampata, della radio e della tv, Maria Latella conduce "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24 e "Il caffè della domenica" e "Nessuna è perfetta" su Radio24. Chiamata come fellow visitor dall'Università di Chicago per tenere una serie di seminari sulla politica internazionale, è stata una prestigiosa firma del Corriere della Sera e del Messaggero e ora scrive per IlSole24Ore. Ha diretto il settimanale A ed è autrice di libri tra cui Tendenza Veronica, la fortunata biografia di Veronica Lario, Il potere delle donne e Fatti privati e pubbliche tribù. Storie di vita e giornalismo dagli anni Sessanta a oggi.