"A cena da Maria Latella", la terza puntata del dinner talk

Venerdì 24 novembre il terzo appuntamento della quarta edizione del format realizzato durante una cena conviviale con esponenti del mondo della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura. Ospiti della puntata, per parlare del sistema culturale in Italia, sono Lucia Borgonzoni, Massimiliano Bruno, Andrea Colasio e Paolo Genovese ascolta articolo

Torna col terzo appuntamento di questo nuovo ciclo A cena da Maria Latella, il Dinner Talk di Sky TG24 che mira ad analizzare il mondo della politica e dell’attualità col suo inconfondibile tocco di freschezza e convivialità, in onda sul canale all news venerdì 24 novembre alle 21.00 e in replica domenica 26 alle 15.00 (canale 100 e 500 di Sky e canale 50 del DTT) e sempre disponibile on demand su skytg24.it. Padrona di casa, la giornalista Maria Latella, che coinvolgerà i partecipanti con la sua ormai iconica ‘cena’ offrendo loro anche molti spunti di discussione e approfondimento. A cena da Maria Latella trasforma gli ospiti in commensali rendendo l’appuntamento unico nel suo genere: tra una portata e l'altra, eminenti figure del mondo della politica, dell'economia, dell'industria e della cultura si riuniranno in una vera e propria sala da pranzo, lontano dalle luci e dagli studi televisivi, per esplorare i temi più rilevanti della politica e dell’attualità. Ogni argomento sarà affrontato in modo completo, attraverso un dibattito profondo e coinvolgente, ma con uno stile più informale rispetto ai tradizionali talk show e più simile a una cena tra amici.

La terza puntata Al centro della terza puntata del nuovo ciclo, una fotografia del sistema culturale in Italia. Il 2022 ha infatti visto la piena ripresa del settore rispetto al periodo pre-pandemia. Parliamo di 95,5 miliardi di valore (+6,8% rispetto all’anno precedente e +4,4% rispetto al 2019) e poco meno di 1,5 milioni di occupati (+3,0% rispetto al 2021). La crisi ha anche evidenziato l'importanza di sviluppare nuove strategie per garantire la sostenibilità economica del settore culturale in futuro. Gli invitati a tavola saranno la senatrice della Lega e sottosegretaria al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, il regista, attore e sceneggiatore Massimiliano Bruno, l’Assessore alla Cultura di Padova ed ex deputato del PD Andrea Colasio e il regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Genovese, per comprendere lo ‘stato dell’arte’ e, soprattutto, per capire se è ancora vero il vecchio detto secondo cui ‘con la cultura non si mangia’. vedi anche "A cena da Maria Latella”, la seconda puntata del dinner talk