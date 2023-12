"A cena da Maria Latella”, stasera la quarta puntata del dinner talk

Venerdì 1 dicembre alle ore 21 va in onda il quarto appuntamento della quarta edizione del format realizzato durante una cena conviviale con esponenti del mondo della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura. Ospiti della puntata, per parlare del mondo del lavoro e della sua modernizzazione, saranno Enrico Bertolino, Daniele Grassucci, Elisabetta Olivieri, Silvia Maria Rovere e il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo

Questa sera, venerdì 1° dicembre alle ore 21, va in onda il quarto appuntamento del nuovo ciclo di “A cena da Maria Latella", il Dinner Talk di Sky TG24 che mira ad analizzare il mondo della politica e dell’attualità, condito da un tocco di freschezza e convivialità. Il programma è visibile sul canale all news e sempre disponibile on demand su skytg24.it . Padrona di casa, la giornalista Maria Latella , che coinvolge i partecipanti con la sua ormai iconica ‘cena’ offrendo loro anche molti spunti di discussione e approfondimento. “A cena da Maria Latella” trasforma gli ospiti in commensali rendendo l’appuntamento unico nel suo genere: tra una portata e l'altra, eminenti figure del mondo della politica, dell'economia, dell'industria e della cultura si riuniscono in una vera e propria sala da pranzo, lontano dalle luci e dagli studi televisivi, per esplorare i temi più rilevanti della politica e dell’attualità. Ogni argomento è affrontato in modo completo, attraverso un dibattito profondo e coinvolgente, ma con uno stile più informale rispetto ai tradizionali talk show e più simile a una cena tra amici ( LA PRIMA PUNTATA - LA SECONDA - LA TERZA ).

La quarta puntata

Al centro della quarta puntata del nuovo ciclo, i temi del lavoro e della sua modernizzazione, un processo cruciale per adeguare le pratiche lavorative alle sfide e alle opportunità offerte dalla tecnologia e dai cambiamenti sociali. Per capire a che punto siano gli sforzi congiunti di Governo, aziende e istituzioni per promuovere la digitalizzazione, l'aggiornamento delle competenze e la creazione di un ambiente favorevole a questa trasformazione, gli invitati a tavola saranno l’attore, comico e formatore Enrico Bertolino; il direttore di SKUOLA.NET, il portale per gli studenti di scuola media, superiori e università, Daniele Grassucci; la presidente di Autostrade per l’Italia Elisabetta Olivieri; la presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere e il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Dove vedere la puntata

“A cena da Maria Latella” va in onda venerdì 1° dicembre alle 21 su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del DTT), in replica domenica 3 dicembre alle 15 e disponibile on demand e su skytg24.it.