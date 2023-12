Lavoro, Sergio Mattarella consegna le Stelle al Merito

"Il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, circostanza e dimensione, in questo momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin". Lo ha detto il presidente della Repubblica alla cerimonia delle Stelle al merito del lavoro al Quirinale

“I costituenti hanno deciso di indicare nel lavoro il fondamento della Repubblica nata dalla Resistenza e dalla Liberazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, in occasione della celebrazione del centenario dell’istituzione della Stella al merito del lavoro. “Una Costituzione pluralista- scriveva Giorgio La Pira settantacinque anni fa- a differenza di una Costituzione di tipo statalista o individualista, può edificare il proprio ordinamento soltanto sul lavoro e sulla dignità del lavoro per tutti”.

"Abbiamo bisogno di speranza e di fiducia nel domani. Essere protagonisti, non farci vincere dalla paura del nuovo, dall'incertezza dei cambiamenti. Guidare i processi: questa è la sfida. Il vostro impegno per rafforzare i legami tra le generazioni è prezioso. E' un contributo rilevante alla coesione sociale. Tessuto unitario nella società, fra i territori, fra le generazioni. Capacità di far circolare conoscenze e saperi, di far crescere cultura e coscienza civile. La Repubblica vi è riconoscente. Buon centenario". Lo ha detto il capo dello Stato alla cerimonia delle Stelle al merito del lavoro.

"Oggi registriamo una frammentazione del lavoro, pur in quadro in cui gli indicatori occupazionali mostrano segni complessivamente positivi. Da un lato l'occupazione stabile, il lavoro professionale qualificato, i settori di avanguardia, l'organizzazione aziendale attenta alla qualità. Dall'altro inoccupazione, bassi salari, precarietà, caporalato, ritardo nell'ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro, squilibri di salario a parità di lavoro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia delle Stelle al merito del lavoro al Quirinale.

Ridurre i rischi

"Nulla muta il carattere del lavoro, espressione della creatività umana e misura del contributo di ciascuno alla vita della comunità. L'accelerazione tecnologica porta con sé una ambivalenza sociale, la necessità di scelte e di responsabilità. Non si può sfuggire alla sfida, non si può certo perdere l'occasione di un balzo in avanti. Occorre però governare lo sviluppo con intelligenza e lucidità di visione per cogliere le opportunità di maggior benessere per la comunità e ridurre i rischi di fratture sociale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia delle Stelle al merito del lavoro al Quirinale.