Istat, disoccupazione al 7,8% a ottobre 2023: aumento nuovi occupati

Economia

Lavoro, cos'è e come funziona la piattaforma Siisl

A settembre debutterà la nuova piattaforma informatica del ministero del Lavoro destinata ai beneficiari che sono alla ricerca di un’occupazione e che ricevono sussidi quali l’Assegno di inclusione e il Supporto alla formazione e lavoro. Come previsto dal decreto Lavoro, per usufruire degli aiuti occorrerà sottoscrivere il patto di attivazione digitale e, una volta registrati sul portale, sarà possibile e monitorare l’erogazione del beneficio, consultare le posizioni aperte o iscriversi ai corsi di formazione

Tre piattaforme in una: scalda i motori il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), il nuovo portale informatico del ministero del Lavoro operativo a partire da settembre. Ecco come funziona la piattaforma digitale per chi è alla ricerca di un’occupazione

Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto interministeriale suddiviso in 10 articoli con le istruzioni operative per l'uso del nuovo Siils