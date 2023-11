Povertà, aiutate 10mila persone dalle mense francescane nel 2023

Sono più di 1.400 i minori, ma crescono soprattutto le persone sole, che sono oltre 7.300, il 6% in più dal 2022. Questo il report di Antoniano che ha elaborato i dati di 20 strutture. A livello nazionale, nel 2022, sono state 2,18 milioni le famiglie in povertà assoluta e 1,27 milioni i minori in questa situazione