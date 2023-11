Numero antiviolenza 1522, è boom di chiamate: ecco come usarlo

La violenza sulle donne non è solo quella fisica: può essere anche psicologica, sessuale, economica, verbale. Ogni atteggiamento vessatorio però può e deve essere segnalato: per questo è attivo il 1522, un numero di emergenza collegato alla rete dei Centri Antiviolenza e alle strutture predisposte per il contrasto alla violenza di genere. Negli ultimi giorni, in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin , le richieste di aiuto sono raddoppiate, passando da 200 a una media di 450/500 al giorno. Nel conto totale sono inserite anche le segnalazioni arrivate tramite chat e app. Oltre alle vittime, è aumentato il numero di chiamate provenienti da genitori preoccupati, specialmente le mamme. A fornire questi dati è Arianna Gentili, responsabile della help line violenza e stalking.

Come funziona il servizio

La chiamata è gratuita e il servizio è disponibile in tutta Italia, 24 ore su 24 e ogni giorno dell’anno. La privacy è garantita in ogni caso ma, per chi non se la sente di chiamare, c’è anche la possibilità di scrivere via chat o tramite App. Neanche la lingua parlata costituisce una barriera perché il servizio è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, ucraino, polacco, arabo, farsi, albanese.