L'audio di Giulia Cecchettin alle amiche: "Vorrei Filippo sparisse"

"Vorrei non avere più contatti con lui, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo", diceva la ragazza nel messaggio riferendosi all'ex fidanzato. Dopo il via libera all'estradizione, il 22enne è atteso in Italia nella giornata di domani ascolta articolo

"Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui". Lo diceva Giulia Cecchettin in un messaggio audio mandato alle amiche, in riferimento all'ex fidanzato Filippo Turetta, indagato per il suo omicidio e in attesa di estradizione dalla Germania. La ragazza aveva aggiunto di non sapere "come fare" ad allontanarsi da lui: "Mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo". E ancora: "Lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire". Intanto, Turetta potrebbe essere in Italia già nella giornata di domani.

"Comincio a non sopportarlo più, mi pesa" Dal messaggio audio ottenuto dalla tramissione tv Chi l'ha visto? emergono ultriori dettagli: come spiegava la ragazza, le parole di Filippo "suonano molto come ricatto" e "allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo. E quindi questa cosa con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa". Poi ancora un momento di sconforto: "Non so come sparire. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo". leggi anche L’audio di Cecchettin: “Vorrei non vederlo più ma mi sento in colpa"

Turetta atteso in Italia L'ex fidanzato di Cecchettin si trova ancora in Germania, chiuso nel carcere di Halle. Il Tribunale regionale superiore di Naumburg ha dato il via libera alla sua estradizione in Italia: il 22enne potrebbe tornare nel nostro Paese domani. Dal verbale dell'arresto, emerge come Turetta abbia raccontato ai poliziotti di aver "ucciso" la sua ragazza e di aver pensato "più volte di farla finita", ma di non aver "avuto coraggio". Presentava ferite alle mani e alle caviglie - la cui origine non è ancora chiara - ed evidenti macchie di sangue addosso. leggi anche Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta: "Ho pensato di farla finita"

L'avvocato di Turetta: "Valutiamo una perizia psicologica" L'avvocato del 22enne indagato per l'omicidio di Cecchettin ritiene che una perizia psichiatrica possa essere utile per valutare la capacità di intendere e di volere del suo assistito: "È molto presto per pensarci. Però è ovvio che se ce ne sarà bisogno, lo faremo. Questo tipo di aspetto va indagato perché nessuno finora aveva avuto alcun sospetto su Filippo, un ragazzo descritto da tutti - anche dai genitori - come dedito allo studio, allo sport. Un ragazzo d'oro che aiutava gli altri". Intanto è stata definita la data dell'autopsia sul corpo di Giulia: sarà eseguita venerdì 1 dicembre alle ore 9 presso l'Istituto di Anatomia patologica della clinica universitaria di Padova. leggi anche Cecchettin, genitori Turetta: "Testa Filippo ha smesso di funzionare"