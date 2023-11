Giornata mondiale per i diritti di infanzia e adolescenza: gli eventi

In questo giorno ricorre l’anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo. Ecco alcuni degli eventi Unicef ascolta articolo

Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza che quest'anno è stata idealmente dedicata al diritto alla pace. In questo giorno ricorre l’anniversario dell’approvazione, avvenuta nel 1989, da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo.

Le iniziative Unicef Italia Per questa occasione, l’Unicef ha lanciato “Bambini tra guerre ed emergenze dimenticate”, per ricordare i tanti bambini che nel mondo vivono contesti di guerra ed emergenza. Il focus è su 6 paesi colpiti da conflitti o gravi violenze: alcuni, come Palestina e Ucraina, al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica ed altre emergenze “dimenticate”, come Siria, Yemen, Sudan, Haiti. Unicef Italia e Anci lanciano "Go Blue": anche quest’anno l’Unicef Italia e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI lanciano l’iniziativa ”Go Blue” e invitano tutte le amministrazioni comunali ad illuminare di blu un monumento o un edificio della città per ricordare con un gesto simbolico che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato. L’iniziativa rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolte ai Comuni, previste dal Programma UNICEF Città amiche dei bambini e degli adolescenti. Ad oggi hanno aderito all’iniziativa oltre 200 comuni, fra cui, tra i capoluoghi: Napoli, Padova, Venezia, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Chieti, Como, Cremona, Enna, Fermo, Firenze, Foggia, Latina, Lecce, Lecco, Mantova, Messina, Modena, Parma, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Treviso, Vercelli. Per conoscere tutte le adesioni visitare la pagina web dedicata a Go Blue Iniziative con le scuole L’Unicef Italia ha proposto a 900 scuole in Italia coinvolte nel programma Unicef Scuola Amica dei bambini e a tutti gli Ambiti territoriali, grazie alla collaborazione del Ministero del Merito e dell’Istruzione, una serie di strumenti per realizzare, nelle classi, momenti di approfondimento dedicati ai diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con particolare riferimento all’ Art.38 della Convenzione: Ogni bambino e bambina ha diritto di essere protetto dalla guerra. approfondimento Gaza, 420 bambini morti o feriti ogni giorno: i dati Unicef

Il rapporto Unicef Nell’ambito di un convegno, il prossimo venerdì 24 novembre, a Napoli verrà presentato il rapporto “Crescere nelle aree interne- le esperienze di vita di bambini, bambine e adolescenti nel contesto del Cilento interno”, una ricerca pilota del progetto MAPS (Monitoring and Analysing Child Poverty Across Space) dell’Unicef Innocenti Global Office of Research and Foresight L’evento è promosso dall’Unicef Italia e organizzato dall’Unicef Campania insieme con la Regione Campania. Gli appuntamenti in Italia Inoltre, nel corso della settimana, in tutta Italia, rappresentanti dell’Unicef e volontari dei comitati locali saranno coinvolti in numerose iniziative dedicate all’anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia, con incontri nelle scuole, laboratori, convegni, mostre, letture animate, proiezioni di film, attività ludiche e sportive in diverse città. approfondimento Unicef, sono quasi 46mila gli adolescenti suicidi ogni anno

Il programma Milano, i bambini e le bambine delle scuole marceranno da Piazza XXV Aprile per le vie del centro, fino a giungere in Piazza Castello, dove incontreranno le autorità cittadine; la marcia d quest’anno è dedicata al tema “La nostra scuola è inclusiva se”. Pistoia, l’Unicef Italia nominerà la Biblioteca San Giorgio di Pistoia prima “Biblioteca Amica di bambine, bambini e adolescenti” per l’impegno nella promozione concreta della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, grazie anche alla collaborazione con il Comitato provinciale Unicef di Pistoia. In particolare, dal 2021 quando la Biblioteca San Giorgio ha iniziato il percorso, ha realizzato attività legate all’inclusione, anche attraverso letture e laboratori in diverse lingue. Imola, si terrà la Marcia dei diritti cui parteciperanno 1.400 studenti di 6 scuole. Latina, partecipazione alle celebrazioni del Comune con lo stand Unicef in piazza del popolo dove saranno realizzate attività per la promozione dei Diritti dei bambini. Liguria, Camminata per bambini e famiglie sul Monte Gazzo “Monte amico dei bambini”. Basilicata, lancio del video per la nuova pubblicazione sulla Convenzione infanzia rielaborata dai bambini. Ravenna, il Comitato Unicef di Ravenna realizzerà incontro con giovani e adolescenti sul tema dei Diritti. Merano (Bolzano), sarà inaugurata una panchina azzurra, simbolo dei diritti dei bambini. Napoli: giornata di attività laboratoriali rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi V delle Scuole Primarie e delle classi I e II delle Scuole Secondarie di I Grado della Città di Napoli per promuovere i diritti dei bambini. Presso il Real Albergo dei Poveri, verranno realizzate attività laboratoriali, a cui potranno partecipare alcune classi di diversi Istituti Scolastici. Recanati (Macerata), evento per le scuole, con distribuzione delle copie della Convenzione e della Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza alle classi che interverranno tra le ore 10 e le ore 12 presso il loggiato del Palazzo comunale, in Piazza Leopardi (Recanati). Riposto (Catania), organizzata Marcia della pace. Castel San Giorgio (Salerno), presentazione del progetto “I Diritti che vorrei” alle 10.30 presso l'aula consiliare di Castel San Giorgio. Desio (Monza e Brianza), celebrazione della Giornata con attività e iniziative e lettura in classe della pubblicazione “I diritti dei bambini in parole semplici” per parlare con i più piccoli dei loro diritti e stimolare una riflessione sul tema. Fermo, esposizione dei cartelloni elaborati dagli alunni della scuola dell'infanzia dell'ISC "FRACASSETTI-CAPODARCO" sul tema dei Diritti. approfondimento Unicef: "Il Mediterraneo è diventato un cimitero per bambini"