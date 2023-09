Unicef: "Il Mediterraneo è diventato un cimitero per bambini"

Unicef lancia l'allarme: "Il Mar Mediterraneo è diventato un cimitero per bambini", scrive in una nota l'agenzia per le Nazioni Unite per l'infanzia. Tra giugno e agosto 2023 secondo l'organizzazione sono almeno 990 persone, compresi bambini, che hanno fatto naufragio nel Mediterraneo centrale, tre volte di più rispetto allo stesso periodo del 2022, quando almeno 334 persone persero la vita. (SPECIALE MIGRANTI)