Milano, cade durante lavori in nuovo centro commerciale: grave operaio

L'uomo è caduto verso le 9:30 mentre stava cambiando una lampadina. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza. L'operaio non sarebbe in pericolo di vita

Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito a Milano in un incidente sul lavoro avvenuto nel centro commerciale Merlata Bloom, il nuovo mall che ha aperto da pochi giorni in zona di Cascina Merlata.

L'incidente

A quanto si è appreso, l'operaio è caduto stamattina verso le 9:30 mentre stava cambiando una lampadina. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza che ha portato l'uomo in codice giallo al Policlinico. Le condizioni del 59enne si sono poi aggravate una volta arrivato in ospedale, dove è stato colpito da un'emorragia cranica che ha peggiorato le sue condizioni. L'uomo è ricoverato nella struttura in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.