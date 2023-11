Merlata Bloom, aperto a Milano il nuovo centro commerciale green

Ambiente

Un nuovo report evidenzia che il nostro Paese è ancora indietro sul tema dell'ambiente e, in quest'ultimo periodo, anziché dei progressi 'spesso si sono fatti passi indietro'. Secondo Clean Cities Campaign, è ora necessario ripensare lo spazio urbano investendo su una nuova mobilità

In uno dei suoi ultimi discorsi pubblici, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto che “la transizione ecologica presenta grandi opportunità per chi ha il coraggio di investire” e che i Paesi del Mediterraneo, Italia compresa, "devono coglierle per proteggere il pianeta e avviare i giovani verso le professioni del futuro ". Ma finora il nostro Paese non sembra essere indietro su questa strada

L’indicazione arriva da 'Pan-European City Rating and Ranking on Urban Mobility for Liveable Cities', un rapporto pubblicato dalla Clean Cities Campaign, una coalizione di organizzazioni che chiedono ai sindaci delle città europee impegni concreti per raggiungere una mobilità a emissioni zero entro il 2030