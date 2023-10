Istat, tasso di disoccupazione scende al 7,3% ad agosto 2023

Calo record per il tasso di disoccupazione. Ad agosto scende al 7,3%, (-0,2 punti sul mese precedente), quello giovanile al 22,0% (-0,1 punti). Bisogna tornare a gennaio 2009 per ritrovare lo stesso livello. A comunicarlo è l’Istat che registra come sia un livello più basso anche di quello toccato durante la pandemia e il lockdown. Ad aprile 2020 il tasso di disoccupazione era sceso al 7,5%. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce di 62 mila unità (-3,2%), coinvolge sia uomini sia donne e riguarda tutte le classi d'età.

L' occupazione torna a crescere

Sempre ad agosto, dopo il calo registrato a luglio, è l'occupazione che torna a crescere segnando +59 mila unità (+0,3%) rispetto al mese precedente, soprattutto tra i dipendenti a termine (+1,3%, pari a +39 mila). Il tasso di occupazione sale al 61,5% (+0,1 punti). Rispetto ad agosto 2022, si registra un aumento di 523 mila unità (+2,3%), sulla spinta dei dipendenti permanenti (+3,7%, pari a +550 mila).