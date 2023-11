Giulia Cecchettin, la mappa della fuga di Filippo Turetta

L’auto del ragazzo nella notte dell’aggressione all’ex fidanzata, trovata morta vicino al lago Bracis, è stata immortalata dalle telecamere stradali in Friuli Venezia Giulia. Poi il giorno successivo di nuovo in Veneto tra Cortina e Dobbiaco e in Austria, dove il sistema targa-system ha fotografato il passaggio della Grande Punto a Lienz, nel Tirolo Orientale, e in Carinzia