Ragazzi scomparsi, in video Filippo Turetta picchia Giulia Cecchettin

A una settimana dalla scomparsa, continuano le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta ( CHI SONO ). Ieri è arrivata una svolta nell’inchiesta: il ragazzo, ex fidanzato della studentessa di Vigonovo, è indagato per tentato omicidio. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati dopo che è stato trovato un video, ripreso sabato notte nella zona industriale di Fossò, in cui colpisce a mani nude la ragazza, mentre i due litigano in macchina. Poi Giulia Cecchettin cerca di scappare, lui la rincorre e la colpisce ancora, fino a farla stramazzare a terra. Alla fine del filmato, la giovane è sanguinante e Filippo Turetta la carica di peso in auto, nella sua Fiat Punto nera che poi si dilegua nella notte e che ancora non è stata localizzata. La Procura di Venezia ha così iscritto Turetta nel registro delle indagini, disposto una perquisizione - durata tre ore e mezza - nella sua casa di famiglia a Torreglia, in provincia di Padova, e diramato un avviso di ricerca anche a livello internazionale.

Le ricerche

Mentre la famiglia di Giulia Cecchettin, il padre Gino e i fratelli Elena e Davide, si attacca ancora a un filo di speranza, dopo sette giorni di ricerche non vi sono tracce né di un corpo né dell'auto con cui Turetta si è allontanato (LA MAPPA DELLE RICERCHE). Il fascicolo, aperto inizialmente per scomparsa di persona, ieri si è tramutato in un'inchiesta per tentato omicidio, aggravato perché commesso dal sospettato verso una ragazza con la quale aveva un legame affettivo. Ma la preoccupazione sul destino di Giulia Cecchettin sta crescendo da giorni. Si sapeva che le perlustrazioni, mai interrotte, lungo i fiumi e i corsi d'acqua di mezzo Nordest erano ormai mirate a ritrovare un corpo. Molto probabilmente perché gli investigatori erano già in possesso del video delle telecamere di videosorveglianza dello stabilimento della Dior a Fossò, 6 chilometri da Vigonovo, casa dei Cecchettin, in una strada vicino alla quale sabato notte una cella telefonica aveva agganciato il cellulare di Turetta e dove erano state trovate macchie di sangue e tracce di capelli. Inoltre, dopo il primo ritratto di un Filippo Turetta che mai avrebbe potuto rappresentare un pericolo per Giulia, nel corso dei giorni sono emerse altre testimonianze che invece queste preoccupazioni le avevano colte. "Giulia aveva confidato alle amiche di aver avuto paura di Filippo in varie occasioni, ma a me non aveva detto nulla", ha raccontato la sorella Elena.