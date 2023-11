Fa spacciare il figlio di 9 anni: donna arrestata insieme al compagno

E' successo ad Andria. A quanto emerso il bambino veniva usato per consegnare dosi di droga o per incassare debiti

Un 50enne e una 35enne sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, con l'aggravante di aver sfruttato un minorenne, figlio della donna, nelle attività di spaccio. E' successo ad Andria. A quanto emerso il bambino di 9 anni veniva usato per consegnare dosi di droga o per incassare debiti contratti dai clienti da acquirenti costretti a saldarli perché minacciati.

Le indagini

L'uomo dallo scorso luglio è in carcere, dove gli è stato notificato il provvedimento, perché sorpreso a spacciare droga e in possesso di armi. Dopo l'arresto in flagranza, i militari hanno perquisito la sua abitazione trovando e sequestrando cocaina, materiale da taglio e per il confezionamento delle dosi, due pistole alterate e senza matricola oltre a una settantina di munizioni di diverso calibro. Da allora le indagini sono proseguite con intercettazioni ambientali, telefoniche e pedinamenti.

Il coinvolgimento del minorenne

Così è emerso che durante i colloqui in carcere il 50enne dava alla compagna istruzioni per la gestione dello spaccio, che la donna portava avanti impiegando anche uno dei suoi due figli. Al piccolo, secondo quanto accertato dai carabinieri, almeno otto clienti hanno consegnato soldi in cambio delle dosi di droga. Per gli inquirenti, il bambino veniva sfruttato per non destare sospetti. Ora anche la donna si trova in carcere.