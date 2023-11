Lago di Misurina, il simbolo delle Dolomiti a rischio per una falla

Il lago di Misurina è a rischio. Il simbolo delle Dolomiti , ha una falla nella sponda sud che sta causando una drammatica riduzione del livello dell'acqua. Dario Vecellio Galeno, sindaco di Auronzo di Cadore , lancia l'ennesimo allarme, rivolgendosi alla stampa. Lo specchio d'acqua si è abbassato di oltre 70 centimetri. "La volontà - dice il primo cittadino - è quella di individuare una soluzione efficace quanto prima. Ci stiamo già da tempo muovendo in particolare sotto il profilo della ricerca di un finanziamento per un intervento che sarà sicuramente oneroso".

L'allarme

"Il lago di Misurina è patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Se cade il Colosseo non è un problema del comune di Roma, no? Lo stesso per la Torre di Pisa. Servono due milioni di euro. Non è cosa di oggi ci stiamo lavorando da tempo ma finora non abbiamo ricevuto nessuna risposta affermativa da parte delle istituzioni". E ancora: "Il problema è finanziario, abbiamo fatto studi di progettazione, interessato aziende. Ci lavoriamo da un anno, ci vuole tanta pazienza. La falla era già nota prima del nostro insediamento, c'è anche un problema di dissesto idrogeologico ma il caso è emerso drammaticamente con la siccità del 2022. Prima facevano tutti finta di nulla".