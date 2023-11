Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 novembre: la rassegna stampa

Due i temi in apertura sui quotidiani. In primis, l'attacco degli israeliani agli ospedali di Gaza: "Lì sotto c'è il campo di Hamas". Ma gli Usa avvertono: "Troppi civili morti". In secondo luogo, Meloni si prepara alla sfida del referendum sul Premierato con un video-messaggio agli italiani: "Volete decidere voi o far decidere i partiti?"