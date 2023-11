Economia

L’aiuto approvato dal Cdm arriverà nelle prossime settimane e sarà caricato sulla carta acquisti spesa (la cosiddetta “Dedicata a te”). I beneficiari sono dunque gli stessi, la cifra ancora non definitiva dovrebbe oscillare tra 70 e 80 euro. Si potranno usare per acquistare benzina o gasolio ma anche per comprare abbonamenti per i trasporti