Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 novembre: la rassegna stampa

Tra le principali notizie di oggi c'è la guerra in Medio Oriente con la trattativa avviata dagli Stati Uniti per porre l'Anp e Abu Mazen come nuovi interlocutori per la gestione della Striscia di Gaza. Per l'economia si parla del via libera del Cda per la cessione della rete Tim al fondo americano Kkr. Il calcio: Juve e Roma si impongono contro Fiorentina e Lecce