Elisa Claps, presidio di Libera davanti chiesa della Trinità a Potenza

In centinaia al presidio organizzato da Libera contro la decisione dell'Arcidiocesi di riaprire la chiesa, nonostante la richiesta della famiglia di rispettare la memoria della studentessa 16enne che venne uccisa 30 anni fa da Danilo Restivo. Il fratello di Elisa: "Abbiamo chiesto semplicemente che prendessero coscienza di tutto quello che è avvenuto e per una volta avessero il coraggio di chiedere scusa"

"In più occasioni, soprattutto in queste ultime settimane ho cercato il dialogo, però evidentemente c'è una chiusura totale nella curia potentina e purtroppo continuano con l'atteggiamento arrogante e supponente”. Gildo Claps, il fratello di Elisa, torna a rivolgersi alla curia. Le sue parole riecheggiano dal presidio organizzato da Libera Potenza proprio davanti alla chiesa della Santissima Trinità, per una protesta silenziosa contro la decisione dell'Arcidiocesi di riaprirla e celebrare messa, nonostante la richiesta della famiglia di rispettare la memoria della studentessa sedicenne che venne uccisa 30 anni fa da Danilo Restivo, nel sottotetto della chiesa. “Abbiamo chiesto semplicemente che prendessero atto, prendessero coscienza, di tutto quello che è avvenuto e per una volta avessero il coraggio di chiedere scusa, per una volta", continua Gildo Claps.