Milano, incendio in un appartamento nel quartiere Adriano: un morto

Cronaca

Migliaia di persone si sono messe in marcia da piazza Oberdan per 'Stop war no racism' organizzato da 'Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale' a cui hanno partecipano diverse associazioni pro Palestina. La manifestazione si è svolta in contemporanea a quella organizzata dalla Lega 'in difesa dell'Occidente'