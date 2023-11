Napoli, vandalizzate locandine con volti degli ostaggi rapiti da Hamas

I manifesti con la scritta in grande 'rapito' erano state attaccati a pali della luce e a cabine telefoniche, anche in pieno centro. Nella maggior parte appaiono foto di anziani e di bambini con la richiesta di mobilitarsi per riportarli a casa

Numerose locandine con i volti degli israeliani rapiti il 7 ottobre nell'attacco di Hamas sono comparse in vari punti di Napoli e quasi immediatamente vandalizzate con i volti cancellati, coperti da pennarelli neri o strappati. Le locandine con la scritta in grande 'rapito' sono state attaccate a pali della luce e a cabine telefoniche anche in pieno centro. Nella maggior parte dei manifesti appaiono foto di anziani e di bambini (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).