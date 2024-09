Neonati uccisi a Parma, misura cautelare per la madre indagata

I carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di Chiara, la 22enne accusata di aver ucciso due neonati, a distanza di un anno, dopo averli partoriti nella sua casa di Vignale di Traversetolo, dove viveva con la sua famiglia. La Procura di Parma farà una conferenza stampa alle 11 per i dettagli. Intanto ieri era arrivato l'appello del sindaco di Traversetolo, Simone Dall'Orto, per chiedere di far luce sulla tragica vicenda, ancora da chiarire: "Non siamo una comunità omertosa. L'appello che faccio è che chi sa qualcosa parli. Se qualcuno fino ad ora non lo ha fatto per paura, è tempo di rivolgersi agli inquirenti. Qualsiasi dettaglio o confidenza passata può essere utile a fare chiarezza".