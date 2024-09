Neonati morti Parma, 22enne avrebbe ammesso anche omicidio primogenito

Respinta una prima richiesta di misure cautelari

È emerso, intanto, che la Procura di Parma avrebbe chiesto nelle scorse settimane una misura cautelare per la ragazza, ma il Gip l'avrebbe respinta, non ravvisando in quella fase, esigenze cautelari. Secondo quando si è appreso, quando è stata avanzata questa richiesta non si sapeva ancora del secondo corpo, riesumato una decina di giorni fa. Non si esclude che, alla luce del secondo ritrovamento, possano essere in corso ulteriori valutazioni sul caso e sulla posizione della ragazza, attualmente indagata a piede libero per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.