Parma, neonati trovati morti nel giardino di una casa: indagata 22enne

Il primo ritrovamento risale al mese scorso. Il secondo, a qualche giorno fa. A quanto emerge c'è un'unica indagata, al momento: la madre accertata del primo bambino, una studentessa di 22 anni. La ragazza vive, con i genitori e il fratello, nella casa nel cui prato sono stati ritrovati i resti dei piccoli

Il caso del ritrovamento di due corpi di neonati nel giardino di una villetta ha scosso Traversetolo (Parma). Il primo ritrovamento risale al mese scorso. Il secondo, a qualche giorno fa. Sul caso rimangono ancora molti interrogativi. Al momento ci sarebbe un'unica indagata: la madre accertata del primo bambino, una studentessa di 22 anni. La ragazza vive, con i genitori e il fratello, nella casa nel cui prato sono stati ritrovati i resti dei piccoli.

Il primo ritrovamento Era il 9 agosto quando, nel giardino della villetta di via Baietta, è stato trovato il corpo di un neonato. Grazie alle indagini subito avviate dal Ris di Parma, che hanno svolto gli esami del Dna, come scrive Il Resto del Carlino, è stato accertato che la mamma è la 22enne ora indagata. Il padre del bambino, fidanzato da anni della giovane, sostiene di non aver mai saputo di nessuna gravidanza della ragazza, così come le amiche e gli amici della giovane.

Il secondo corpo Al primo ritrovamento ne è poi seguito un altro (non ancora ufficialmente confermato), pochi giorni fa, come rivelato da Quarto Grado, grazie a ulteriori indagini del Reparto per le investigazione scientifiche. Questi secondi resti, a quanto trapela, risalirebbero a molto tempo fa, per questo si ritiene che sarebbero antecedenti al primo ritrovamento. Sono stati disposti accertamenti tecnici ed esami del Dna per verificare l'età del secondo bambino e l'identità dei genitori.

Casa sotto sequestro La casa, sotto sequestro dal momento del primo ritrovamento, viene ora passata al setaccio, centimetro per centimetro. La 22enne, come detto, è indagata e per lei le accuse sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere.