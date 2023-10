Saman Abbas, inutilizzabili le parole del fratello: andava indagato

Dopo 30 udienze, il processo per l’omicidio della 18enne pakistana rischia di dover ricominciare. A questo punto, il ragazzo sarà sentito non più come testimone, ma nella veste di un imputato in un procedimento connesso

Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese da Ali Heider, fratello di Saman Abbas, in sede di incidente probatorio. È quanto deciso dalla Corte di Assise di Reggio Emilia dopo le obiezioni sollevate dalla difesa perché non sarebbe stato sentito come inizialmente iscritto nel registro degli indagati con le relative formule e garanzie. Inutilizzabili, quindi, i verbali del 12, 15 e 21 maggio del 2021. Ad oggi, comunque, Ali Heider non è imputato nel processo per l'omicidio della sorella Saman. Dopo 30 udienze, il processo rischia di dover ricominciare. A questo punto, il ragazzo sarà sentito non più come testimone, ma nella veste di un imputato in un procedimento connesso. Un colpo di scena, che accoglie le eccezioni dei difensori degli imputati.

Udienza rinviata al 31 ottobre

Slitta quindi l'eventuale testimonianza. A ragione della mutata posizione del ragazzo, il suo difensore, avvocato Valeria Miari, ha chiesto un termine per valutare insieme al suo assistito se avvalersi o meno della facoltà di non rispondere (come previsto dalle garanzie per la veste processuale di imputato in procedimento connesso). Il giudice ha concesso il termine, rinviando a martedì 31 ottobre.