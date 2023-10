Saman Abbas, indagine su pressioni dal Pakistan al fratello

Il fratello di Saman nei giorni successivi alla scomparsa della 18enne aveva accusato i familiari dell'omicidio della sorella, in particolare lo zio Danish Hasnain. Ma i difensori degli imputati hanno chiesto e ottenuto una nuova audizione del giovane. I carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia hanno ricostruito come i contatti con la madre Nazia Shaheen ci siano stati attraverso un profilo social di una parente, che ha fatto da intermediaria. La madre nei mesi scorsi avrebbe tentato di convincerlo a non dire nulla su quanto successo, a lasciare l'Italia per andare in Pakistan da lei o in altri Paesi europei.

Le telefonate

Il padre di Saman Abbas avrebbe chiesto al figlio rimasto in Italia dopo la fuga dei genitori in Pakistan, di addossare la colpa dell’omicidio della 18enne a un altro parente, uno diverso dai 5 imputati. "Tu devi dire che Danish e gli altri non hanno nessuna colpa “spiega Shabbar al figlio in una conversazione telefonica del 14 giugno. “ Devi dire che l'altro parente è venuto a casa nostra e ha detto che ci avrebbe pensato lui. Adesso dobbiamo incastrare a questo qui". Il parente citato dal padre della 18enne uccisa non sarebbe mai stato individuato dalle autorità. Il giorno dopo quella telefonata, la madre Nazia aveva provato a convincere il ragazzo che Saman non era morta. "Lei è qui. Dio farà il bene e verrà ritrovata anche lei. Tornerà". Ma il fratello rimasto solo dopo la fuga dei genitori in Pakistan, non ha mai creduto alle parole della madre. "Se non c'è più mia sorella, non dovrò vivere nemmeno io" aveva ribadito il minore. “Lei non c’è, non dire cose sbagliate”.