"Continuerò a svolgere il mandato parlamentare"

Parlando delle sue attività future Fascina ha spiegato che "sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato parlamentare che mi hanno conferito i cittadini; la mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile". Quanto a un suo ruolo in Forza Italia Fascina risponde: "Non ho mai chiesto né aspirato ad incarichi di partito. Dunque no, al momento, non immagino particolari ruoli per me".