Operazione antimafia a Milano: 11 arresti, "Nessun patto tra cosche"

A precisarlo è il gip di Milano Tommaso Perna, che ha respinto oltre 140 richieste di arresti per altrettanti indagati. Il giudice, infatti, ha disposto il carcere solo per 11 persone, ma non per associazione mafiosa e solo per altri reati. La Dda, dunque, ha deciso, comunque, di chiudere le indagini, contestando sempre "l'alleanza" tra le tre mafie e di fare ricorso al Riesame per le richieste di custodia cautelare rigettate

Non c'è nessun "patto" tra le tre mafie, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra in Lombardia, dove è in corso un' operazione dei carabinieri di Milano e Varese che sta portando alla esecuzione di undici ordinanze di custodia in carcere e al sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 225 milioni di euro. A precisarlo è il gip di Milano Tommaso Perna, che ha respinto oltre 140 richieste di arresti per altrettanti indagati. Il giudice, infatti, ha disposto il carcere solo per 11 persone, ma non per associazione mafiosa e solo per altri reati. La Dda, dunque, ha deciso, comunque, di chiudere le indagini, contestando sempre "l'alleanza" tra le tre mafie e di fare ricorso al Riesame per le richieste di custodia cautelare respinte.