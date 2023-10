Roma, ritrovato Edoardo Camilli: il 17enne era scomparso il 20 ottobre

È stato trovato poco fa Edoardo Camilli, il diciassettenne di cui si erano perse le tracce venerdì pomeriggio. A rintracciarlo sono stati i Carabinieri. Il diciassettenne si trovava a piedi in via Marmorata, a poca distanza da casa sua. Ad annunciarlo la stessa mamma, Claudia attraverso i social. “Finalmente una bella notizia” ha commentato, visibilmente commossa. Sul posto gli uomini dell'Arma ai quali era stata presentata denuncia dai genitori.

Ricerche con esito positivo

Il ragazzo di 17 anni era scomparso venerdì pomeriggio e da allora nessuno aveva avuto più sue notizie. A lanciare l'allarme erano stati i genitori, attraverso un appello social e la denuncia alle forze dell'ordine. Dopo il ritorno a casa dalla scuola, in zona Testaccio, il giovane era uscit per raggiungere un amico in zona Ponte Mammolo, luogo in cui non era mai arrivato. Poi il telefono si era spento e nessuno aveva avuto più sue notizie. Era stato attivato il piano di ricerca provinciale. Poi il lieto epilogo, con il ritrovamento avvenuto poco fa.