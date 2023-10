Sarà un mercoledì con tempo instabile, a causa dei venti di Libeccio. Il maltempo interesserà soprattutto il Triveneto, prima le zone montuose e poi le pianure vicine, e le regioni centro-meridionali tirreniche. Nebbia al mattino sulla Pianura Padana centro-occidentale. Altrove tempo più soleggiato, ma con molte nuvole ascolta articolo

Tempo instabile a causa dei venti di Libeccio, molte nuvole, possibilità di pioggia e qualche temporale. Sono queste le previsioni meteo per domani, mercoledì 25 ottobre. In particolare, il maltempo interesserà soprattutto il Triveneto (prima le zone montuose e poi le pianure vicine) e le regioni centro-meridionali tirreniche. Sulla Pianura Padana centro-occidentale è prevista nebbia al mattino. Più soleggiato sul resto d’Italia, ma con molte nubi (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord sarà un mercoledì ancora con tempo instabile, anche se la perturbazione che ha colpito diverse regioni nelle scorse ore si allontana. Possibili piogge sui settori montuosi del Triveneto e sulle pianure vicine. Cielo nuvoloso sulle pianure centro-occidentali, dove al mattino non è esclusa la nebbia. Sul Mar Ligure soffia forte il Libeccio. Le temperature non dovrebbero subire sostanziali variazioni: i valori massimi oscillano tra i 14 gradi di Aosta e Torino e i 18-21 delle altre città. A Milano cielo coperto al mattino e qualche nuvola in meno nel pomeriggio. Cielo sereno a Genova.Nebbia fino al primo pomeriggio a Torino. vedi anche Maltempo in Liguria, allagamenti nel levante genovese

Le previsioni al Centro e in Sardegna Instabilità anche su alcune regioni del Centro, soprattutto le tirreniche e i settori occidentali della Sardegna. Colpa dei venti di Libeccio, che continuano a soffiare. In queste aree attesa pioggia, con rischio di forti temporali. Tempo più soleggiato, anche se con molte nuvole, sulle regioni adriatiche. Per quanto riguarda il termometro, i valori massimi sono compresi tra i 15 gradi di L'Aquila e i 23-24 di Pescara e Ancona. A Roma possibili temporali in serata. Temporali e schiarite per tutto il giorno a Firenze. Nubi sparse a Cagliari, con possibilità di pioggia nel tardo pomeriggio. vedi anche Clima, 2023 anno più caldo della storia: i danni all'agricoltura

Le previsioni al Sud e in Sicilia La pioggia interesserà anche diverse regioni del Sud, a causa di una perturbazione che transiterà sul Meridione. Previsto quasi ovunque cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse. La pioggia sarà più forte in Campania e sulla Calabria tirrenica. In Sicilia sarà un mercoledì meno piovoso. Ancora venti di Libeccio. Le temperature sono in calo: i valori massimi vanno dai 18 gradi di Potenza ai 26 di Palermo. A Napoli attesa pioggia tutto il giorno. Pioggia al mattino e più sereno nel pomeriggio a Palermo e Bari. vedi anche Caldo record in autunno, città invase da zanzare: 30% in più di uova