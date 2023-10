Caldo record in autunno, città invase da zanzare: 30% in più di uova

In varie regioni dell'Italia si stanno attuando programmi eccezionali per il controllo delle infestazioni, che vengono intensificati da preoccupazioni espresse dagli specialisti riguardo al potenziale aumento delle malattie, attribuibile ai cambiamenti climatici

A causa delle temperature nettamente superiori alla norma per la stagione, da Nord a Sud, sempre più Comuni segnalano un'insolita presenza di zanzare. A confermare questa situazione, come riportato dal Corriere della Sera, è Romeo Bellini, responsabile del settore Entomologia e Zoologia Sanitarie presso il Centro Agricoltura Ambiente dell'Emilia-Romagna. "Per quanto riguarda la zanzara tigre, stiamo osservando un prolungamento della sua stagione attiva, superiore a quanto consueto", osserva Bellini. "Attraverso il nostro sistema di ovitrappole, abbiamo riscontrato un incremento del 30% nelle uova. La presenza delle zanzare è fortemente influenzata dalla temperatura, più che dalla quantità di piogge, poiché queste zanzare riescono comunque a trovare acqua nelle zone urbane in cui vivono", aggiunge l'esperto.