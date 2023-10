Clima, 2023 anno più caldo della storia: i danni all'agricoltura

I primi nove mesi di quest’anno sono stati i più caldi in Europa e Sud America. In Italia il 2023 è al secondo posto tra gli anni più caldi dal 1800, con una temperatura superiore di 0,82 gradi la media storica. La prima metà dell'anno è stato segnato prima da una grave siccità, rileva la Coldiretti, poi da numerosi eventi estremi come le precipitazioni abbondanti. Dati che confermano la tendenza al surriscaldamento della terra.

I danni all’agricoltura

Un’annata nera per l’agricoltura italiana, riferisce Coldiretti. I danni alle coltivazioni ed infrastrutture supereranno i 6 miliardi rispetto allo scorso anno a causa dei cambiamenti climatici. I numeri parlano chiaro. Tagli del 10% della produzione di grano, 60% per le ciliegie e 63% delle pere mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno. L’analisi evidenzia un calo anche per il pomodoro e per la vendemmia del 12%.