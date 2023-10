Meteo, ciclone Medusa porta autunno. Previsioni di lunedì 16 ottobre

Il ciclone Medusa porta l’autunno in Italia. Con la nuova settimana, dicono gli esperti, arriveranno piogge, temporali, raffiche di vento e un crollo delle temperature. Per domani, lunedì 16 ottobre, è atteso un peggioramento del meteo prima al Nord e al Centro, con cieli coperti o molto nuvolosi. Ma anche al Sud il caldo dei giorni scorsi si mitigherà. Pioggia su Piemonte, Lazio, Sardegna, Abruzzo e Molise, poi anche su Puglia, Campania e Basilicata. Calo termico ovunque ( LE PREVISIONI METEO ).

Lunedì arriva l’autunno al Nord. Su gran parte delle regioni soffieranno venti di Bora e sono attese molte nuvole (meno sul Triveneto). Secondo gli esperti, non dovrebbero registrarsi precipitazioni importanti: qualche pioggia, ma debole, potrebbe però bagnare il Piemonte occidentale (torinese e cuneese). Le temperature saranno in forte calo ovunque, con il termometro giù fino a 10-12 gradi rispetto ai giorni scorsi. I valori massimi attesi oscillano tra i 13 gradi di Aosta e i 19 di Genova e Bologna. Cielo coperto ma niente pioggia a Milano e Torino.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

L’autunno irrompe anche sulle regioni del Centro. Sarà quasi ovunque un lunedì con cielo coperto o molto nuvoloso. È attesa anche la pioggia, soprattutto su Lazio, Abruzzo e Molise. Altrove il tempo dovrebbe essere più asciutto. Anche qui le temperature sono in sensibile calo, con non più di 21 gradi di giorno: i valori massimi sono compresi tra i 14 gradi di Campobasso e i 20-21 di Roma e Firenze. Nella capitale previsto cielo coperto tutto il giorno e pioggia in serata. Cielo coperto, ma tempo asciutto, a Firenze. Discorso diverso in Sardegna, dove i gradi saranno molti di più (26 a Cagliari) ma pioverà diffusamente sui settori settentrionali.