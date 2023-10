Mediaset, Andrea Giambruno ha concordato di lasciare la conduzione

"Dispiaciuto per l'imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, Giambruno ha concordato con l'azienda di lasciare la conduzione in video del programma Il diario del giorno, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale". Così, in una nota di Mediaset, è stata spiegata la decisione presa dall'ex compagno di Giorgia Meloni

Dopo i recenti fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia, l'ex compagno di Giorgia Meloni ha deciso di lasciare la conduzione del programma Mediaset nel quale era impegnato, concordando la decisione con l'azienda. "Andrea Giambruno, dispiaciuto per l'imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l'azienda di lasciare la conduzione in video del programma 'Il diario del giorno', di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale". Questo quanto riportato in un comunicato di Mediaset. Dalla nota emerge che non ci dovrebbe essere nessun procedimento disciplinare nei confronti di Giambruno.