Per la prima volta da maggio 2022 il Bitcoin ha toccato i 35mila dollari, spinto soprattutto dalle aspettative relative a una maggiore domanda grazie ai fondi negoziati in borsa

I perché dell'aumento

Un ETF, o exchange-traded fund, è un fondo d'investimento che consente di acquistare un ampio paniere di asset, tra cui azioni, obbligazioni, materie prime o persino asset alternativi come immobili o criptovalute, in un'unica transazione. Nella giornata di ieri un tribunale d'appello federale statunitense ha dato via libera a Grayscale Investments nel suo tentativo di creare un ETF sul Bitcoin, cosa fino a questo momento non permessa. Così questa decisione del tribunale ha dato il via a speculazioni su un possibile via libera e conseguente sconvolgimento del mercato.