Ecoattivisti occupano il Mit con lucchetti e nasi da pinocchio

Nuova protesta davanti al Mit. Un centinaio di attivisti e attiviste di Extinction Rebellion, travestiti da Pinocchio, ha bloccato l'ingresso del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini. L'azione mirava a "denunciare le "bugie" del Governo sulla crisi eco-climatica", hanno dichiarato gli organizzatori della protesta. Sul posto è stato portato anche un grande Pinocchio di cartapesta, seduto su due barili di petrolio e con in mano un globo in fiamme. L'immagine è più che chiara: "In un'Italia dilaniata da alluvioni, incendi e siccità, negli ultimi mesi diversi esponenti delle istituzioni hanno rilasciato ripetute dichiarazioni pienamente negazioniste o atte a minimizzare gli effetti o le cause della crisi in corso", hanno spiegato gli attivisti.