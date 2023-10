Politica

Ponte sullo Stretto, decreto alla Camera. Opposizioni contestano costi

Il provvedimento sul tanto chiacchierato collegamento tra Sicilia e Calabria è approdato a Montecitorio, dove verrà votato la prossima settimana. “Il progetto per la costruzione non ha un piano di fattibilità: sarà una mangiatoia di soldi pubblici dello Stato”, ha dichiarato Avs durante l’esame del testo in Commissione Trasporti e Ambiente. “L'intera operazione potrebbe costare quasi 14 miliardi in più”, ha sottolineato Roberto Morassut del Pd

La discussione, una settimana prima del voto. Nell’Aula della Camera è approdato l'8 maggio per la discussione il decreto-legge per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, che però non verrà votato subito. Il testo avrà una settimana di tempo: l’esame finale è infatti previsto per martedì 16 maggio (dopo le amministrative), il giorno dopo l’annunciata fiducia dell’esecutivo sul dl, prevista per lunedì 15

L’ALLARME DELLE OPPOSIZIONI – Alla riunione delle commissioni Trasporti e Ambiente, le opposizioni hanno lanciato l'allarme sui costi, accusando l'esecutivo di fare un regalo di Stato. Al centro delle polemiche l’emendamento della maggioranza sul caro materiali, che evidenzia come i costi siano in rialzo rispetto al 2011 (con il Mef che ha sottolineato come ad oggi non ci siano le coperture). "Il costo ci risulta essere di 13,5 miliardi", ha dichiarato il sottosegretario Edoardo Rixi